9 Milyon kişinin gözü bu haberde: Emekliye Şubat zammı yolda

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını 6 aylık enflasyon belirleyecek. İlk 2 aylık enflasyon yüzde 1.76 çıktı, zam oranı belli olması için 4 veri kaldı. Tahminler zammın en az yüzde 4.02 olabileceği yönünde.

Yaklaşık 9 milyon emeklinin Temmuz zammını enflasyon belirleyecek. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.

Bu nedenle emekliler enflasyon verilerini yakın takibe aldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre; Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 1.76 seviyesinde gerçekleşti.

Zam oranının belli olması için 4 veri kaldı. İlk 2 aylık veriye; Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonu da eklenecek, emeklilerin zam oranı ortaya çıkacak. Bu da 3 Temmuz'da duyurulacak.

2017 sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda ilk 6 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 4.02 olabileceği ifade edilmişti.

Ancak hem Merkez Bankası'nın 2018 enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltmesi hem de beklenti anketlerinde 2018 sonu enflasyon tahmininin ortalamasının yüzde 9.48 olması, zam oranının daha yüksek çıkabileceğini gösteriyor.

Bin 500 lira olan maaş, zam yüzde 4.02 olursa bin 560 lira 30 kuruşa, yüzde 5 olursa bin 575 liraya yükselecek. 2 bin liralık maaş artış yüzde 4.02 olursa 2 bin 80 lira 40 kuruşa, yüzde 5 çıkarsa 2 bin 100 liraya ulaşacak. 2 bin 500 liralık maaş da yüzde 4.02 zamla 2 bin 600 liraya, yüzde 5 artışla ile 2 bin 625 liraya çıkacak.