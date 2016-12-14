Emekliye promosyon ödemelerinde son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Önümüzdeki hafta da promosyon konusunu Sayın Başbakanımızın ilave desteğiyle sonuçlandırma gayreti içindeyiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2017 yılı bütçesi üzerinde hükümet adına söz aldı.



Konuşmasına, İstanbul'daki terör saldırısına değinerek başlayan Müezzinoğlu, şehit düşenlere Allah'tan rahmet, güvenlik güçlerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.



Müezzinoğlu, 27 çeyrektir devam eden büyümenin 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azaldığını belirterek, "Ancak, hükümetimizce alınan tedbirler ve gerçekleştireceğimiz çalışmalarla büyümenin 2017 yılında tekrar ivme kazanmasını bekliyoruz ve bunu milletçe başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.



"AK PARTİ DÖNEMİNDE EMEKLİLERİMİZİ HEP ÖNCELEDİK"



AK Parti'nin emeklilere büyük önem verdiğini de kaydeden Müezzinoğlu, şunları söyledi:



"Emeklilerimiz bizim için çok değerli bir grup ve bu anlamda da AK Parti döneminde de emeklilerimizi hep önceledik ve SGK işçi emeklisi aylıklarında yüzde 64, SSK tarım aylıklarında yüzde 91, Bağ-Kur esnaf aylıklarında yüzde 154, Bağ-Kur tarım aylıklarında yüzde 356, memur emekli aylıklarında ise yüzde 42'ye varan artışlarla emeklimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz ve inşallah önümüzdeki hafta da promosyon konusunu Sayın Başbakanımızın ilave desteğiyle sonuçlandırma gayreti içindeyiz."

Kaynak: AA