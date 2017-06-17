Emeklilikte iyi gelirin formülü “tasarruf”

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre emeklilikte iyi bir gelir için çalışanların yıllık maaşlarının en az yüzde 10 ila 15'ini bir kenara ayırması gerekiyor.

Dünya Ekonomik Forumunca (WEF), emeklilikte iyi bir gelir için çalışanların yıllık maaşlarının en az yüzde 10 ila 15’ini tasarruf etmesi gerektiği belirtildi.



WEF, "Emeklilik Sistemi Reformu Çalışması" konulu raporunu yayımladı.



Raporda, sağlık hizmetlerindeki ve beslenmedeki gelişmelerle, dünya nüfusunun muhtemel yaşam süresinin arttığı ve mevcut durumda 600 milyon olan yaşlı nüfusun 2050'de 2,1 milyara çıkmasının beklendiği kaydedildi.



Raporda, son 10 yılda uzun dönemli yatırımlardan elde edilen kazançların az olmasının emeklilik fonlarındaki yatırımların düşük kalmasına neden olduğuna işaret edilerek, finansal okur yazarlığın düşük olmasının da emeklilik sistemlerini tehdit ettiği kaydedildi.



Finansal okur yazarlığın emeklilik için kişilerin ne zaman ve ne kadar tasarruf yapması konusunda yol gösterici olduğu belirtilen raporda, kadınlar ile gençlerin yatırım kararlarında daha fazla zorluk çektiği ifade edildi.



Kişi başı tasarruf oranlarının birçok ülkede düşük kaldığı bildirilen raporda, emeklilikte iyi bir gelir için yıllık maaşın yüzde 10-15'inin tasarruf edilmesi gerektiği vurgulandı.