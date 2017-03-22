Emeklilerin ikramiyeleri ödeniyor

Kamuda 30 yılın üzerinde çalışan emeklilerin ikramiyeleri ödenmeye başlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 30 yılın üzerinde çalışan emeklilerin ikramiyeleri ödenmeye başlandı.



SGK Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kamuda memur olarak çalışanların emeklilik ikramiyelerinin en fazla 30 yıl üzerinden hesaplandığı, 18 Ocak'ta yapılan değişiklik ile 7 Ocak 2015'ten önce aylık bağlanan memurlara 30 yılın üzerindeki hizmetleri karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesinin önünün açıldığı anımsatıldı.



Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak'tan önce ve bu tarihten 17 Mart 2017'ye kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuruların incelendiği belirtilen açıklamada, 30 yıl üzeri hizmetleri için yapılan ikramiye ödemelerinin, emeklilerin bankalardaki hesaplarına gönderildiği bildirildi.



Emekli ve hak sahiplerinin, emekli ikramiyesi ödemelerini dün itibarıyla maaşlarını aldıkları banka şubelerindeki hesaplarından tahsil edebildikleri ifade edildi.



Bu kapsamda olan ve açtığı davanın hangi aşamada olduğu veya sigortalı hizmetleri ile birlikte hizmeti 30 yıldan fazla olanların sigortalı hizmet sürelerinin tetkiki gibi nedenlerle işlemleri devam edenlere, inceleme sonuçlarına göre ödemelerin yapılmaya devam edileceği belirtildi.



Bu nedenle başvuruda bulunanlardan incelemeleri devam edenlerin ayrıca bir talepte bulunmalarına gerek olmadığı vurgulandı.



EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARININ HESAPLANMASI



Açıklamaya göre emekli ikramiyesi tutarı, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre bir tam yıl için hesaplanacak ancak her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarının bir yıllık tutarı 50 lira, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olamayacak şekilde emekli ikramiyeleri ödenecek.



Buna göre, 1994 yılı mart ayı içinde emekli olan ve 37 yıl 9 aylık hizmeti üzerinden emekli aylığı bağlanan bir şube müdürüne, 7 tam hizmet yılı karşılığında ödenecek emekli ikramiyesi, emekli olduğu tarihteki katsayılara göre 70,77 lira (10,11 x 7) olmakla birlikte, her yılına ödenecek ikramiye 50 liradan az olmayacağından hak sahibine ödenecek ikramiye tutarı 350 lira olacak.



Diğer taraftan, 2006 yılı eylül ayında emekli aylığı bağlanan aynı durumdaki emekliye ödenecek emekli ikramiyesi ise 7 bin 317,17 lira (1.045,31 x 7) tutarında olacak. İkramiye tutarının üst sınırı 7 bin 500 lira olarak belirlendi. 7 bin 500 lira üzerindeki tutar, ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle 2018 yılının mart ayı içinde ödenecek.