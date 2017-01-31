Emeklilere banka promosyonunda sona gelindi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları bankalara gönderdik. Kanaatim o ki yarın itibarıyla bitirmiş olacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.



Bakan Müezzinoğlu, Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmeme kararına ilişkin, "Darbenin bedelini Yunan halkı ağır ödedi ve oradan çıkışı da demokrasi ile buldu ama neden Türkiye'deki darbecilere bu tavrı, kendi darbecilerine gösterdiği tavrı gösteremedi? Dikkat ederseniz son 5-6 yıldır Yunanistan'ın içinde bulunduğu siyasi krize, kendi iradesiyle bu kararı verebildiği kanaatinde değilim. Onun için de çok şaşırmadım." dedi.



'TÜRKİYE KAZANACAK'



Anayasa değişikliğine ilişkin kanunla ilgili de Müezzinoğlu, şunları söyledi:



"Bu milletin vicdanına, cumhurun vicdanına kendi başkanını seçme yetkisini veriyoruz. Dolayısıyla milli iradenin, cumhuriyet dönenimin bundan sonraki sürecinde daha çok temsil edileceği ve bu milletin kaderiyle birilerinin kapalı kapılar arkasında rahatça oynayamayacağı bir döneme geçiyoruz. Türkiye kazanacak, bu büyük millet kazanacak.



Cumhurun önüne götürdüğünüz, cumhurun vicdanına verdiğiniz bir sistemle cumhuriyeti veya cumhuru korkutmak esasında akıl karı iş değil. Akılla izahı da yok. Neticede cumhura cumhuriyeti teslim ediyoruz. Cumhur da başkanını seçiyor. Bu kadar reel bir yapıya karşı çıkmayı milletten korkma, milletin değerlerinden korkma diye yorumluyorum."



'HESAP EKONOMİK DEĞİL, SİYASİ'



Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarını değerlendiren Bakan Müezzinoğlu, "Türkiye'nin ekonomisi bugün dinamikleri, ihracatı ve üretimiyle Yunanistan'ı 10'a değil 100'e katlar. Ama onun puanı düşmez hatta yükselir. Niye? Burada hesap ekonomik değil, siyasi." dedi.



'AHİLİK FONU ŞUBATTA YASALAŞACAK'



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "(Ahilik Fonu) Bakanlar Kurulunda imzada, tamamlandı. Sayın Başbakanımızın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine geçecek. 7 Şubat'ta Meclis açıldığında, komisyonda görüşmelerimizi ilk hafta tamamlarız diye düşünüyoruz ve ikinci hafta da inşallah Şubat ayında, Esnaf Ahilik Sandığı'nın yasalaşmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.



EMEKLİLERE BANKA PROMOSYONU



Emeklilere banka promosyonuna ilişkin Müezzinoğlu, şöyle konuştu:



"Mart ayı itibarıyla promosyonlar ödenmeye başlanacak. Bu hafta kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları, dün son şeklini bankalara gönderdik. Kanaatim o ki yarın itibarıyla bitirmiş olacağız."



Müezzinoğlu, borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin de, "Bizim de Maliyenin de beklediğinin çok ötesinde bir müracaat oldu. Maliyenin müracaatları 80 milyarın üzerinde, bizde de 43 milyarın üzerinde bir yapılandırma gerçekleşti. Peşinatlarla birlikte ilk ay taksitlerinde biz yaklaşık 4,5 milyar lira tahsilatı yaptık." dedi.