Emeklilerden ulaşım zammına tepki

İzmir'de 60 yaş üstündekilerin yıllık 125 lira karşılığında alarak toplu ulaşımdan faydalandığı "60 yaş kartı"nın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde iptal edilmesi, emeklilerin tepkisini çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin son meclis toplantısında, toplu ulaşıma zammın yanı sıra 60 yaş üstündeki vatandaşların yıllık 125 lira bedelle toplu ulaşımdan faydalanmalarını sağlayan "60 yaş kartı"nın iptal edilmesi, emeklilerin tepkisine neden oldu.



Türkiye Emekli Derneği (TÜED) Eşrefpaşa Şubesi Başkanı Baki Yapıcı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince alınan, toplu ulaşımda kullanılan "60 yaş kartı"nın 1 Ocak 2017'den itibaren kaldırılması kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.



Emeklilerin toplu ulaşımı çoğunlukla hastane ya da eczanelere giderken kullandığını vurgulayan Yapıcı, "Emeklilerin otobüs ve İZBAN'ı keyfi olarak işgal edeceğini düşünmüyorum. Belli saatlerde yoğunluk var ama bunu emekliye mal etmemek gerekir. Alınan bu kararla emeklinin biraz onurlarının kırıldığını hissediyorum. Bizleri emekli olarak bir kenara itmemeleri gerekiyor." dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin emeklilere tanıdığı ulaşım kartının cüzi bir hizmet olduğunu, kartların kullanımdan kaldırılmasıyla beraber kent genelindeki emeklilerin evlerine hapsolacağını savunan Yapıcı, şöyle devam etti:



"Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan daha önce randevu talebimiz olmuştu ama bir türlü bir araya gelemedik. Kaldırılan 60 yaş kartlarıyla ilgili genel merkezimize bilgi verdim. Avukatlarımız ve hukuk danışmanlarımız bununla ilgili bir süreç başlatacaklardır diye düşünüyorum."



"BEDDUA ALMASINLAR"



Emekli Muzaffer Tozka ise Başkan Kocaoğlu'nun acilen bu karardan vazgeçilmesini isteyerek, "Eğer Aziz Bey emekliyi düşünüyorsa, kararı düzeltmeli. Emekliye yazık etmesinler, emeklilerin beddualarını almasınlar." ifadelerini kullandı.



Emekli Ayşe Yüzer de kendisinin 10 günden bu yana 1 kez ulaşım kartını kullandığını belirterek, "Emekli Türkiye'de zaten zor yaşıyor, belediyenin aldığı bu kararla emekli mağdur olacak." görüşünü dile getirdi.



60-65 YAŞ ARASI 1,5 LİRA BEDELLE TOPLU ULAŞIMDAN FAYDALANACAK



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçen hafta yapılan toplantısında, ulaşıma yüzde 8,33 zammın yanı sıra emeklilerin yıllık 125 lira ödeyerek kent içi toplu ulaşımda kullandıkları "60 yaş kartı"nın iptal edilmesini kararlaştırılmıştı.



Bakanlar Kurulu kararı gereği, yurt genelinde 65 yaş üstündeki kişiler kent içi toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanırken, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi uygulaması olan "60 yaş kartı"nın iptali ile 60-65 yaş arasındaki kişiler, toplu ulaşım için öğrenci biniş bedeli olan 1,50 lira ödeyecek.

Kaynak: AA