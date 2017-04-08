Emekli ikramiyesini engelli vakfına bağışladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendisi gibi engelli bireylerin eğitim aldığı Bodrum Sağlık Vakfındaki seramik atölyesinde usta olarak çalışan Kaan Erenler, emekli olunca ikramiyesini vakfa bağışladı.

Gençliğinde geçirdiği "Spinonöral ataksi" rahatsızlığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan 40 yaşındaki Erenler, Bodrum Sağlık Vakfı Begonvil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde 10 yıl boyunca seramik atölyesinde usta olarak çalıştı.



Kısa süre önce emekliliği hak eden Erenler, 17 bin liralık ikramiyesini vakfa bağışlama kararı aldı.



Merkezin bahçesinde düzenlenen etkinlikte Erenler, temsili çeki vakfın başkanı İbrahim Akkaya'ya verdi.



Erenler "Burasının bana kazandırdıkları daha önemli. Yeri geldi hasta oldum buraya gelemedim ama bu vakıf hiçbir zaman ne sigortamı ne de maaşımı eksik verdi." diye konuştu.



Vakıf Başkanı Akkaya ise Kaan Erenler'in kendilerine 17 bin liralık çok pahalı bir ders verdiğinin altını çizerek, "Kaan'ın ekonomisini biliyorum. Çok rahat bir ekonomisi yokken bu parayı vakfa bağışladı. Hepimiz bundan ders almalıyız." dedi.



Seramik atölyesi eğitmenlerinden Tarık Kartal da, Erenler'in, atölyenin ilk emeklisi olduğunu kaydetti.