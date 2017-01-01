Elvan'dan terörle mücadeleyle kararlılık mesajı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin twitter hesabından açıklama yaptı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Türkiye, terörle mücadelesinde kararlıdır ve tüm terör örgütlerini yok edinceye kadar bu mücadele sürecektir. Bu alçak saldırının arkasındaki güçler de bundan nasibini alacaktır." ifadelerini kullandı.



Elvan, Twitter hesabındaki paylaşımında, İstanbul'daki terör saldırısının tüm insanlığı hedef aldığını belirtti.



Elvan, şunları kaydetti:



"Alabildiğine aşağılık yöntemlerle ülkemize ve milletimize saldırıyorlar. Sivilleri, masumları hedef almaktan çekinmeyen bu vahşilere devletimiz gereken cevabı verecektir, vermektedir. Eğer hainler bu saldırılar ile bizleri yıldırmaya veya korkutmaya çalışıyorsa yanılıyorlar. Vatandaşlarımızın ve masumların kanını yerde bırakmayacağımızı bilsinler. Türkiye, terörle mücadelesinde kararlıdır ve tüm terör örgütlerini yok edinceye kadar bu mücadele sürecektir.



Bu alçak saldırının arkasındaki güçler de bundan nasibini alacaktır. İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."