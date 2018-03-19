Elon Musk'ın yeni işi belli oldu

Elon Musk'ın otomotivde yeni bir çağ başlatan şirketi Tesla, sürücülerin hem araçlarını hem kendilerini şarj edebileceği bir restoran açacak

Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Santa Monica kentinde şarj istasyonu da olan bir restoran açacak.

İsveçli Volvo markasının eski bir bayiliğinde açılacak restoran, elektrikli otomobil sahiplerine araçlarını şarj ederken yemek molası verme imkânı sağlayacak.

The Drive adlı websitesine göre restoranla ilgili süreç gelecek hafta başlayabilir.



Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles kentinde süper şarj istasyonu olan nostaljik bir restoran açacağını duyurmuştu.

