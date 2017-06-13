Eljero Elia, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Hollandalı orta saha oyuncusu Eljero Elia'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüp, dün akşam İstanbul'a getirip bu sabah sağlık kontrolünden geçirdiği 30 yaşındaki Elia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Elia, yeni takımında 87 numaralı formayı giyecek.



Hollanda ekiplerinden ADO Den Haag'da profesyonelliğe adım atan Elia, kariyerinde daha sonra Twente, Hamburg, Juventus, Werder Bremen, Southampton ve Feyenoord formalarını giydi.



Son iki sezonu Feyenoord'da geçiren Hollandalı futbolcu, 2016-2017'de 24 lig maçında görev aldı ve attığı 9 golle takımının şampiyonluğunda pay sahibi oldu. Deneyimli futbolcu, 28 kez de Hollanda Milli Takımı'nın formasını giydi.



Medipol Başakşehir, Aurelien Chedjou'nun ardından Elia'yı da kadrosuna katarak yeni sezon öncesinde ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu.