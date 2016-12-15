Barzani: Bağdat PKK'ya yardım ediyor

IKBY Başbakanı Barzani, "Bağdat’ın PKK’ya yardım ettiğinin onlarca belgesinin elimizde mevcut olduğunu kendilerine ilettik." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde kendisini meşrulaştırmaya çalıştığını belirterek, oradaki istikrarsızlığın kaynağının yine örgüt olduğunu söyledi.



Barzani, Duhok Amerikan Üniversitesi tarafından "Kürdistan'ın Bağımsızlığı, Zorluk ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen konferansa katıldı.



Konferansın 2'nci panelinde yöneltilen soruları cevaplayan Barzani, Türkiye-IKBY arasındaki ticari ilişkiler, PKK'nın Sincar'daki varlığı, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Irak merkezi hükümetiyle kısa bir süre önce başlattıkları diyalog sürecine değindi.



"PKK'NIN GERİ ÇEKİLMESİ LAZIM"



IKBY hükümetinin Sincar konusundaki planına dair soruyla ilgili Barzani şunları söyledi:



"Şengal de (Sincar) bize göre çok önemlidir. Ezidilerin başına gelenler çok acıdır. Kürdistan Başkanı'nın ilk hedefi Şengal'in geri alınmasıydı. Oranın nasıl ve kimin tarafından yönetileceği konusunda ise her şey çok açık. Buna oradaki halkın karar vermesi lazım. PKK'nın bir güç olarak Şengal'de (Sincar) kalmaması ve geri çekilmesi lazım. Ezidileri koruma bahanesiyle orada kalması kabul edilemez. Kürdistan hükümeti olarak, istikrarsızlık faktörlerinin ortadan kaldırılması lazım. Şengal konusunda Suriyeli Kürt kardeşlerimiz bize yardım etti ve biz de onlara teşekkür ettik. Ancak PKK'nın orada kalmaması lazım çünkü bunlar istikrarsızlığın kaynağıdır. Hatta oradaki vatandaşların evlerine geri dönmemesinin arkasında da yine PKK var."



"PKK, KENDİNİ MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN HALKIMIZI KULLANMAKTAN VAZGEÇMELİ"



Barzani, IKBY hükümeti olarak Suriye'nin kuzeyine yönelik siyasetlerinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, "Rojava’da, Suriye'de halkımızın kendi haklarına kavuşması lazım. Orada uygulanan sistem diktatörlüktür. Birçok insan zindanlara atılıyor. Bunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum, onlar (PYD) PKK’nın esiri olmuş durumdalar ve kendilerini bu esaretten kurtarmaları gerekiyor. Aynı zamanda PKK, onların üzerinden kendini meşrulaştırmaktan da vazgeçmeli. Bana göre oradaki istikrarsızlığın sebebi yine PKK'ya dönüyor. Rojava'daki mevcut yönetim büyük bir yanlış siyasetin içinde."



Irak Meclisi Ezidi Milletvekili Viyan Dahil'in, "PKK konusunu Bağdat ile hiç görüştünüz mü? sorusunu ise Barzani, şöyle yanıtladı:



"Bağdat ve tüm taraflar PKK konusunu görüştük. Bağdat’ın PKK’ya yardım verdiğinin onlarca belgesinin elimizde mevcut olduğunu kendilerine ilettik. Bunun kimsenin faydasını olmadığını ve yanlış bir siyaset içinde olduğunu belirttik."



"TÜRKİYE VE DİĞER KUMŞU ÜLKELERLE İLİŞKİLERİMİZ NORMAL SEVİYEDE"



Ankara-Erbil ilişkilerinin ne durumda bulunduğu ve herhangi gerilemenin söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Barzani, "Türkiye ve diğer komşu ülkelerle ilişkilerimiz normal bir seviyededir.Türkiye ile yaptığımız anlaşmanın (petrol ihracatı) hiçbir saklı yanı yok ve ekonomik bir anlaşmadır. Türkiye, uzun yıllar boyunca bölgede bir sorun olduğu zaman el uzatmıştır. Son ziyaretimde de bu ilişkilerde herhangi bir gerilemenin yaşandığını hissetmedim. Eskisi gibi ilişkilerimiz aynen devam ediyor. Ankara ve Bağdat arasındaki ilişkilerin düzelmesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız.”

Kaynak: AA