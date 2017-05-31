Elektronik sigarada esas hedef gençler

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ceylan, sigara firmalarının, elektronik sigara içmeye başlayan gençlerin daha sonra sigaraya geçeceğini öngörerek, 40-50 yıl sigara satabileceği müşteriler edinmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erkan Ceylan, elektronik sigara cihazlarının 2012'de dünya tütün endüstrisinin eline geçmesinden sonra kullanımının hızla arttığını söyledi.



Elektronik sigaraların ilk olarak 2000'li yılların başlarında ortaya çıktığını hatırlatan Ceylan, dünyada azalan sigara satışlarını yükseltmek amacıyla tütün endüstrisinin elektronik sigarayla nikotin bağımlılığını arttırmayı hedeflediğini aktardı. Ceylan, "Tütün endüstrisi, bu amaçla azalan piyasalarını genişletmek, popülaritesi azalan ve zararları net bilinen sigarayla değil, elektronik sigara üzerinden nikotin bağımlılığını arttırmayı hedeflemektedir. Bu hedeflerini tutturduktan sonra dolaylı olarak sigara satışlarını yeniden arttırmayı düşünmektedirler." diye konuştu.







"NORMAL SİGARAYA GÖRE 5 KAT DAHA FAZLA NİKOTİN"



Araştırmalara göre elektronik sigarayla nikotin bağımlılığının arttığına işaret eden Ceylan, "Elektronik sigara ile çok yüksek zehirlenme problemleri ortaya çıktı. Günde bir paket sigara içen biri, elektronik sigara ile 5 paket sigara içmiş gibi nikotin alıyor. Farkında olmadan anormal bir nikotin bağımlısı haline geliyor, kullanıcının bağımlılık seviyesi normal sigara kullanımına göre çok daha fazla artıyor." ifadelerini kullandı.



Elektronik sigara firmalarının, bilinen tütün şirketlerince satın alındığını ifade eden Ceylan, elektronik sigara satanların medikal firma olmadığını, milyonlarca insanın ölümüne sebep verdiklerini anlattı.







Ceylan, Avrupa Birliği ülkelerinin aksine, Türkiye'de aromalı sigara satışının yasak olmadığını dile getirerek, sigara firmalarının özellikle gençlerde elektronik sigaranın kullanımını arttırmak için nane, çikolata, tatlı meyve gibi çeşitli tatlar ve aromalar içeren farklı esanslar ve kimyasallar eklediklerini aktararak, şöyle devam etti:



"ABD'de yapılan bir araştırmaya göre hiç sigara içmemiş 8. sınıf öğrencilerinde elektronik sigara içme oranı yüzde 9,5, 10. sınıf öğrencilerinde yüzde 14, 12. sınıf öğrencilerinde yüzde 16,2 olarak bulunmuştur. Sigara firmalarının asıl hedefi gençler. Çünkü çok uzun yıllar tütün satmak istiyorlar. Elektronik sigara içmeye başlayan bir genç, daha sonra sigaraya geçecek. Böylelikle sigara firmaları bu gençlere 40-50 yıl sigara satacak."



"ELEKTRONİK SİGARA HİLESİNE KANMAYALIM"



Elektronik sigaraların kalp ritm bozuklukları ve hiper tansiyon sorununu arttırdığını aktaran Ceylan, bu firmaların "sigara bıraktırıyoruz" yalanına inanılmaması gerektiğini vurguladı.



Ceylan, "Elektronik sigara ile normal sigara üreten firma aynı, satan firma aynı, içindeki maddeler aynı, asla asla daha az zararlı diye bir şey yok. Elektronik sigara hilesine kanmayalım." dedi.



"İKİLİ BAĞIMLILIK: ELEKTRONİK SİGARA VE SİGARA"



Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erkan Ceylan, sigarayı bırakmak isteyen hastalara kendilerinin düşük miktarda nikotin vererek tedavi ettiklerini belirterek, şunları anlattı:



"Elektronik sigaraya başlayan biri belli bir süre sigara içmiyor. Bu esnada sigara arayışı devam ediyor. Arkasından elektronik sigara ve sigara olarak içime devam ediyorlar. Tüm dünyada 'ikili bağımlılık' diye yeni bir şey çıktı. Elektronik sigara ve sigara. Çok yüksek bağımlı olan kişi arkasından sigaraya da geçiyor."



Elektronik sigaraların belli bir kontrolü bulunmadığını anlatan Ceylan, ABD'de yapılan bir araştırmada, elektronik sigara döneminden sonra zehirlenme oranlarının 200 kat arttığını söyledi.