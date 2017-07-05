Elektrikte tüketim rekoru sıkıntısız karşılandı

Türkiye, aşırı sıcak hava ve sanayi üretimindeki artışa bağlı olarak 3 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirdiği 927 milyon 875 bin kilovatsaat tüketimle tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye'nin elektrik tüketiminde aşırı sıcak havanın etkisi ve sanayi üretimindeki artış sebebiyle 3 Temmuz Pazartesi günü 927 milyon 875 bin kilovatsaat ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Elektrik altyapısındaki yatırımların zamanında tamamlanmasıyla rekor tüketim hiçbir kısıt veya kesinti uygulanmadan sıkıntısız karşılandı.



3 Temmuz Pazartesi günü tüketimin en yüksek zaman olduğu ani puantta 46 bin 400 megavat ile tüm zamanların rekoru gerçekleşti, 927 milyon 875 bin kilovatsaat ile elektrik tüketiminin en yükseğe çıktığı gün olarak kayıtlara geçti.



Bir önceki elektrik tüketim rekorunu 905 milyon 764 bin kilovatsaat tüketim ve ani puantta 44 bin 734 megavatla 10 Ağustos 2016'da kıran Türkiye'nin bu yıl ki tüketim rekorunun daha erken görülmesinde, aşırı sıcak hava ve sanayi üretimindeki artış etkili oldu. Söz konusu tüketim rekoruna rağmen, Türkiye genelinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.



İLK DEFA REKOR TÜKETİM SIKINTISIZ KARŞILANDI



Bu denli yüksek tüketimlerde daha önce iletim altyapısından ve bölgesel elektrik üretiminin yetersizliğinden kaynaklı kısıtlamalara gidilmek zorunda kalındığını aktaran yetkililer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın üzerinde durduğu iletim ve dağıtım altyapısına yönelik yaklaşık 1,5 yıldır devam eden çalışma ve yatırımların zamanında tamamlanmasıyla hiçbir kısıt veya kesinti uygulanmadan söz konusu rekor tüketimin karşılanabildiğine işaret etti.



Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan bu denli yüksek talebin karşılanmasının bir ilk olduğunu vurgulayan yetkililer, bu sayede hem vatandaşların konforunun bozulmadığını hem de sanayi üretiminde herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.