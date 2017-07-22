Elektrikte 79 yeni santral devreye girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü geçen ay sonu itibarıyla 80 bin megavatı aştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü geçen ay sonu itibarıyla 80 bin megavatı aştı.



Yılın ilk yarısında 2 bin 69 megavat kurulu kapasiteye sahip 79 yeni elektrik santrali faaliyete geçti.



Ocak-haziran döneminde devreye alınan kapasitenin bin 207 megavatlık kısmı doğalgaz santrallerinden, 862 megavatlık kısmı ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklardan oluştu.



Aynı dönemde işletmeye alınan yeni kapasitenin yüzde 41,7 'lik kısmı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.



