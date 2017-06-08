Elektrikli araç sayısı 2 milyona ulaştı

Dünya genelinde elektrikli araç sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona ulaştı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2017 Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, dünyada elektrikli araç satışının artmasında hükümetlerin izlediği çevreci politikalar etkili oldu. Ayrıca enerji verimliliğini artırdığı için son yıllarda elektrikli araç kullanımı daha fazla yaygınlaştı.



Geçen yıl dünyada elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona yükseldi. Araç sayısının yükselmesiyle şarj istasyonlarının sayısı da arttı. Söz konusu dönemde dünya genelinde 2,3 milyon şarj istasyonu hizmete girdi.



Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için şarj istasyonu sayısının daha da arttırılması ve araçların batarya maliyetlerinin düşürülmesi planlanıyor.



Araç sayısının 2020'e kadar 20 milyon, 2025'e kadar ise 70 milyona çıkabileceği öngörülüyor.



ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞINDA ÇİN LİDER



Geçen yıl dünyada en fazla elektrikli araç Çin'de satıldı. Ülkede 2016'da, 336 bin elektrikli araç trafiğe çıktı. Çin'i, 159 bin araçla ABD ve 50 bin 180 araç satışıyla Norveç izledi.



Böylece geçen yıl dünya genelindeki elektrikli araç satışının yüzde 90'ı Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinde gerçekleşti.



Geçen yıl en fazla elektrikli araç satılan ilk 10 ülke ve araç sayıları şöyle:



Ülke Elektrikli Araç Sayısı



1 Çin 336 bin



2 ABD 159 bin 616



3 Norveç 50 bin 180



4 Birleşik Krallık 37 bin 912



5 Fransa 29 bin 507



6 Japonya 24 bin 851



7 Almanya 24 bin 612



8 Hollanda 24 bin 477



9 İsveç 13 bin 415



10 Kanada 11 bin 580