Elektrik üretim kapasitesine 'yerli' dopingi

Türkiye'de şubat ayında 316,7 megavat kurulu güce sahip 28 elektrik santrali devreye girdi.

Türkiye'de şubat ayında yüzde 94'ünü rüzgar, linyit, hidroelektrik ve jeotermal santrallerinin oluşturduğu, 316,7 megavat kurulu güce sahip 28 elektrik üretim tesisi daha devreye alındı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin elektrikteki toplam kurulu gücü 28 Şubat 2017 itibarıyla 78 bin 915 megavata yükseldi.



Bu yıl şubatta devreye alınan 316,7 megavatın 129 megavatını Kırklareli, Manisa, Afyonkarahisar, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, İstanbul, Kayseri ve Manisa'da üretime başlayan 12 rüzgar enerjisi santrali oluşturdu.



Geçen ay Giresun, Rize, Zonguldak, Isparta, Düzce, Antalya'da 97,4 megavat kapasiteye sahip 6 hidroelektrik santrali de kurulu güce eklendi.



Ayrıca, şubatta Karabük'te 50 megavat kapasiteyle kömür ve kojenerasyon santrali faaliyete başladı. Manisa'da 15 megavatlık jeotermal santraliyle Hatay, Bursa ve Kahramanmaraş'ta 7,1 megavat kapasiteli biyokütle ve çöpgazı tesisleri de geçen ay devreye girdi.



Böylece, şubatta devreye giren kapasitenin yüzde 94,2'sini oluşturan 298,5 megavatlık kısmı, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu.



Öte yandan, geçen ay Balıkesir, Aydın, Ankara, Kütahya ve Kırklareli'nde 18,2 megavat kurulu güce sahip doğalgaz santralleri devreye girdi.



Bu yıl şubatta devreye alınan elektrik kapasitesi ise 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 18,5 azaldı. Türkiye'de geçen yıl şubatta 389 megavat devreye alınırken, bu yıl şubatta 316,7 megavatlık kapasite devreye girdi.