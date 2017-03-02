Elektrik tüketimi şubatta yüzde 6,1 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak, 22 milyar 450 milyon 766 bin kilovatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl şubatta 21 milyar 153 milyon 176 bin kilovatsaat elektrik tüketildi. Böylece, bu yıl şubatta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 artarak, 22 milyar 450 milyon 766 bin kilovatsaate yükseldi.



Söz konusu ayda elektrik üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak, 22 milyar 483 milyon 917 bin kilovatsaate çıktı. Elektrik üretiminin yüzde 37'si doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,9'u hidrolik santrallerden, yüzde 18'i de ithal kömür santrallerinden karşılandı.



Elektrik üretiminde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 15, rüzgar enerjisi santrallerinin payı yüzde 6,9 seviyesinde gerçekleşirken, kalan yüzde 4,1'lik kısım da jeotermal, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından üretildi.



Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 870 milyon kilovatsaatle 15 Şubat'ta kaydedildi. Günlük bazda en düşük tüketim ise 703 milyon 598 bin kilovatsaatle 19 Şubat'ta gerçekleşti.



İHRACAT YÜZDE 85,7 ARTTI



Türkiye'nin elektrik ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 artarak, 212 milyon 538 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen yıl şubatta 114 milyon 427 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.



Öte yandan, söz konusu ayda elektrik ithalatı yüzde 69,5 azalarak 179 milyon 387 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl şubatta 589 milyon 499 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.