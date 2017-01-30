Elektrik tüketicilerine "tedarikçi" uyarısı

ELDER Genel Sekreteri Yüksel, "Tedarik şirketleri ile dağıtım şirketleri mevzuat gereği birbirinden ayrıldı ama kamuoyunda bu ayrım halen yapılamamaktadır. Dağıtım şirketleri elektrik satamazlar." dedi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Uğur Yüksel, serbest tüketici uygulamasında başvuru, anlaşma gibi tüm işlemlerden elektrik tedarik şirketlerinin sorumlu olduğunu ve dağıtım şirketlerinin bu sürece müdahale edemediğini belirterek, "Tüketiciler bu noktada haklarını çok iyi bilmeli. Bunun için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) web sitesi başta olmak üzere ELDER'in hazırladığı Tüketicinin El Kitabı'nı kullanabilirler." dedi.



Yüksel, EPDK'nın yılbaşında serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesiyle, aylık faturası 82 lira ve üzerinde olan tüketicilerin serbest tüketici olarak tedarikçilerini seçme hakkı elde ettiğini anımsattı.



Mevcut durumda Türkiye'deki serbest tüketici sayısının 2,5 milyonu aştığına dikkati çeken Yüksel, "Serbest tüketiciler farklı elektrik tedarikçilerinden daha ucuz fiyatlarla elektrik kullanabiliyor. Nasıl alışverişi dilediğiniz marketten yapabiliyorsanız, nasıl cep telefonu şirketinizi değiştirebiliyorsanız elektrik aldığınız şirketi de değiştirebiliyorsunuz. Eğer elektrik faturanız ortalamada ayda 82 lira ve üstünde geliyorsa siz de elektriğinizi seçtiğiniz bir şirketten anlaştığınız bir fiyattan alabilirsiniz. Bu uygulama ile daha düşük maliyetli elektrik tüketimi ve tüketicilerin maksimum fayda sağlaması hedefleniyor." diye konuştu.



Yüksel, bu şekilde düşük maliyetli elektrik tüketiminin hedeflendiği serbest tüketici uygulamasında başvuru, anlaşma gibi tüm işlemlerden tedarik şirketinin sorumlu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Tedarik şirketleri ile dağıtım şirketleri mevzuat gereği birbirinden ayrıldı ama kamuoyunda bu ayrım halen yapılamamaktadır. Dağıtım şirketleri elektrik satamazlar. Bu şirketler, sadece elektriği evlere ve iş yerlerine ulaştıran şebekenin bakımı ve işletmesinden sorumlulardır. Elektrik enerjisinin satışını gerçekleştiren şirketler ise elektrik tedarik şirketleridir. Dolayısıyla serbest tüketici olmak için başvuru yapılacak olan ve anlaşma imzalanacak olan şirketler tedarik şirketleridir. Bu süreçte yapılan tüm işlemlerden tedarikçiler sorumludur. Serbest tüketicilerin tedarikçilerini değiştirmeleri sürecinde dağıtım şirketlerinin herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu değildir."



Aynı zamanda tüketicilerin haklarını çok iyi bilmeleri gerektiğini vurgulayan Yüksel, EPDK tarafından yapılan 'Kurumumuzun web sayfasını incelemeden serbest tüketici sözleşmesi imzalamayın' uyarısını hatırlattı.



Yüksel, tüketicilerin elektrik piyasasında haklarını başta EPDK'nın web sitesi olmak üzere ELDER'in hazırladığı Tüketicinin El Kitabı'ndan da öğrenebileceğini kaydetti.



Tüketiciler, söz konusu kitaba www.ehbi.info adresinden ulaşabilecek.