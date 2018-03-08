Elektrik kesintisi maç tatil ettirdi
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü-Adanaspor maçı, elektrik kesintisi nedeniyle tatil edildi.
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü-Adanaspor maçı, elektrik kesintisi nedeniyle tatil edildi.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma, 10. dakikada şehir şebekesinden gelen elektrikte kesinti yaşanması nedeniyle yaklaşık 10 dakika durdu.
Stat jeneratörünün devreye girmesiyle devam edilen karşılamanın 33. dakikasında, Yusuf Abdioğlu MKE Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.
Fakat 40. dakikada bu sefer jeneratörde yaşanan problem nedeniyle elektrikler gidince maç tekrar durdu.
Maçın hakemi Bülent Birincioğlu, takımları soyunma odasına gönderdi. Prosedür gereği 20 dakika bekleyen Birincioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından karşılaşmayı tatil ettiğini duyurdu.
Maçın hangi tarihte oynanacağını TFF belirleyecek.