Elektrik dağıtımında ilk mesleki yeterlilik belgeleri verildi

Türkiye’de ilk mesleki standartlar gaz sektöründe oluştu. Elektrik şirketlerinin çok hızlandığını ve muhtemelen 5 yıl içinde de gaz şirketlerinin önüne geçecek ölçüde, kalite, standartlaşma ve mesleki yeterliliklerini tamamlayacaklarını düşünüyorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, elektrik şirketlerinin mesleki yeterlilik konusunda son iki yıldır çalışmalarının hızlandığını belirterek, "Elektrik şirketlerinin, muhtemelen 5 yıl içinde de gaz şirketlerinin önüne geçecek ölçüde, kalite, standartlaşma ve mesleki yeterliliklerini tamamlayacaklarını düşünüyorum. Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulması için, OECD örnek uygulamaları çerçevesinde bir eğitimi şart koşuyoruz. Elektrik dağıtım şirketlerine burada büyük iş düşüyor." dedi.



Dönmez, ELDER'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesinin, Avrupa Birliği “VoC-TEST Merkezleri II. HİBE Programı” kapsamında onaylanan "Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısında sektördeki ilk mesleki yeterlilik belgelerini ilgililerine verdi.



Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de mesleki standartlaşmanın çoğu sektörde yeni başladığını söyledi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) görev yaptığı yıllarda doğalgaz dağıtım şirketlerine her toplantıda "ISO belgelerinizi alın, standartları oluşturun” dediklerini anlatan Dönmez, "Türkiye’de ilk mesleki standartlar gaz sektöründe oluştu. Elektrik şirketlerinin çok hızlandığını ve muhtemelen 5 yıl içinde de gaz şirketlerinin önüne geçecek ölçüde, kalite, standartlaşma ve mesleki yeterliliklerini tamamlayacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.



Dönmez, bir sektörü, bir mesleği değerli yapanın, o iş kolunda verilen hizmetlerin standartlaşması olduğunu ve ELDER'in bu ilk adımının söz konusu standartlaşmayı sağlayacağını dile getirdi. Dönmez, şunları kaydetti:



"Bakanlık olarak belgelendirmelere 3 noktadan önem veriyoruz:; sistem belgelendirmesi, personel belgelendirmesi ve hizmet belgelendirmesi. Bugün personel belgelendirmesi kapsamında, 4 meslekte 160 aday belge alacak ama 6 meslek standardı için de ELDER akredite edildi ve yetkilendirilmesi bekleniyor. Toplamda 10 meslek standardı da size yetmez. Elektrik, teknolojik bir kaynak. Bu teknolojinin girdiği her noktada standartları kuvvetlendirmeli, eğitime önem vermeliyiz. Özellikle elektrik sektörü elektrikli arabalar, yenilenebilir kaynaklar, akıllı şebekeler gibi kavramlarla değişirken, Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulması için, OECD örnek uygulamaları çerçevesinde bir eğitimi şart koşuyoruz. Bu teknolojik değişimlere örgün eğitim aynı hızla yetişemiyor, iş başı ve mesleki eğitimlerle bu açığı kapatmamız gerekiyor. Elektrik dağıtım şirketlerine burada büyük iş düşüyor."



Dönmez, EPDK üyeliği döneminde Kurul üyelerinin büyük destekleri ile belki dünyada öncü olacak şekilde Ar-Ge bütçeleri verdiklerini, standartları ve ISO belgelerini tavsiye ettiklerini anlattı.



Tüm bunlar sonucu bir Türk vatandaşının bir OECD vatandaşı ile aynı hizmeti alması, bir Türk dağıtım şirketinin bir OECD dağıtım şirketiyle aynı teknolojik geleceğe aynı hızla koşmasını istediklerini vurgulayan Dönmez, "Aynı şekilde Türkiye’de kaynakların şebekeye entegrasyonunda dağıtım şirketleri büyük rol üstlenecek. Hatta dağıtım işletmecilerinin önemi, AB’nin en son açıkladığı kış paketinde de vurgulanıyor. Bu kaynakları entegre edecek meslek standartlarına da bir an önce başlayın. Önce eksik gidip sonra düzeltmektense, çatılara güneş paneli takacak, evlere pil kurabilecek veya apartman önüne elektrikli şarj cihazı monte edecek kişilerin, bir standardı oluşturulsun. Bürokratikleştirmeden, bir rant kaynağı oluşturmadan, işini iyi yapana zorluk çıkarmadan ve tüketicilere uygun maliyetle bu gelişmelerin öncüsü olun." değerlendirmesinde bulundu.



Şirketlerden, Türkiye elektrik dağıtımı ve dağıtık kaynakların geliştirilmesinde, dağıtım sistemi işletmecileri olarak bir okul olmalarını beklediklerini ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:



"Müşteri odaklı bir yaklaşım ile hizmet kalitenizi artırmak ve yönetmek için çıtayı hep daha yukarı çıkarın. 1-2 sene içinde de gaz sektörümüze sizleri örnek verelim. Elektrikte, gelecekte çok kaliteli hizmet bir gelir kapısı olacak gibi görünüyor. Bakanlık olarak, dokunduğumuz tüm sektörlerde yukarıda özetlediğim felsefemizi devam ettireceğiz. Sektörümüzün tamamında insan kaynaklarını, niteliğini, kalitesini artırmak için bu eğitimleri, belgelendirmeleri teşvik edeceğiz. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliğini bu sebeple çok önemsiyor ve personel belgelendirmesini tüm sektörlerimizde destekliyoruz. Madencilik sektörünün de bir an önce belgelendirme süreçlerini, mesleki yeterliliklerini tamamlamak üzere bizlere bir yol haritası sunmasını da bekliyoruz. Kendileriyle de bu konuda çalışmalara başladık. Bu adımların arkasının artarak gelmesini diliyorum."