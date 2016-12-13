Elektrik dağıtım bedellerine düzenleme

Elektrik aboneleri tarafından ödenen dağıtım bağlantı bedelleri, inşa edilen bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı tutulacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ile Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, elektrik dağıtım şirketleri tarafından elektrik abonelerinden talep edilen dağıtım bağlantı bedelleri, kullanıcıların dağıtım şebekesine bağlanmasıyla ilgili yapılan tüm masrafları değil, kullanıcının şebekeye bağlanması için 'inşa edilen bağlantı hattı kapsamında' katlanılan masraflar ile sınırlı bedeli kapsayacak.



Ayrıca, dağıtım şirketleri tarafından sistemin kullanımına ilişkin bedeller hesaplanırken, dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamında, gerekli olan yatırım harcamaları ile yatırım harcamalarına ilişkin makul getiri, işletim maliyeti ve teknik ve teknik olmayan kayıp maliyetlerine ek olarak, kesme-bağlama hizmeti, sayaç okuma, reaktif enerji maliyeti ile iletim tarifesi kapsamında ödenen tutarlar gibi maliyet ve hizmetler dikkate alınacak.



"TEKNİK VE TEKNİK OLMAYAN KAYIP"



Her iki yönetmelikte de yer alan, elektrikte "Teknik ve teknik olmayan kayıp" tanımı, maliyetin etkilenmesi ibaresi eklenerek, "Dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etkileyen, teknik kayıp veya kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir sebebe dayanmayan kayıp" şeklinde değiştirildi.



Bu arada EPDK, yüksek ve düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak son kaynak tedarik fiyatının belirlenmesinde izlenecek yöntemlerde de değişikliğe gitti.





Kaynak: AA