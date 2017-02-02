Elektrik arızalarına rafting botuyla müdahale

Erzincan'da elektrik arıza ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan arızaları giderebilmek için karadan ulaşamadıkları bölgelere Karasu Nehri üzerinden rafting botuyla yaptıkları zorlu yolculukla gidip müdahalede bulunuyor.

Erzincan'da elektrik arıza ekipleri, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen elektrik arızalarını giderebilmek için karadan gidemedikleri bölgelere, Karasu Nehri üzerinden rafting botuyla buz küteleri arasında zorlu yolculuk yaparak ulaşıyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşların mağdur olmaması için elektrik arıza ekipleri fedakarca çalışmalarını sürdürüyor.



Kar yağışı ve soğuk havanın uzun süre hüküm sürdüğü ve hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, gece gündüz çalışmalarını sürdüren elektrik arıza ekipleri, kar yağışı nedeniyle zaman zaman güçlük çekiyor.



Özellikle yolları kar nedeniyle kapalı bulunan köylerdeki elektrik arızalarını giderebilmek için kar motorları ile zorlu arazileri aşan arıza ekipleri, zaman zaman da Karasu Nehri üzerinden rafting botuyla göreve koşuyor.



Kış koşulları yüzünden elektrik arızası yaşanan alanlara güçlükle ulaşan ekipler, fedakarca çalışıyor.



Kentin Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesindeki enerji hattı üzerinde meydana gelen arızayı gidermek için yola çıkan ekipler, kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki noktaya büyük uğraşlar sonucu gidebildi.



Ekipler, büyük kısmı buz tutan ve Fırat Nehri'nin kolu olan Karasu Nehri'ni, yanlarında getirdikleri rafting botu ile yaklaşık yarım saatlik bir mücadelenin ardından geçtikten sonra, arızalı hatta ulaşmak için yollarına yürüyerek devam etti.



Bir süre yürüdükten sonra arızanın yerini belirleyen ekipler, 1,5 saat süren zorlu yolculuktan sonra buz tutan direklere tırmanarak arızayı çözdü.







"HEDEFİMİZ KESİNTİSİZ ENERJİYİ EN KISA SÜREDE SAĞLAMAK"



Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, yaptığı açıklamada, vatandaşın elektriksiz kalmaması için yoğun çaba harcadıklarını ve kesintisiz enerji arzı sağlamak için tüm şartları zorladıklarını belirtti.



Arıza ekiplerinin rafting ve iş güvenliği konusunda eğitimli olduklarını vurgulayan Akbaş, "Erzincan ilimizin ortasından geçen Fırat'ın kolu olan Karasu Nehri'ndeki Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde bulunan elektrik atlaması bölümünde bir kopma meydana geldi. Ekiplerimiz kardan kapalı olan yollar yerine bölgeyi botla geçerek arızaya kısa sürede müdahale etmişlerdir. Buradaki hedefimiz vatandaşa kesintisiz enerjiyi en kısa sürede sağlamak." diye konuştu.



Rafting ve nehir rehberliği belgesi bulunan arıza ekibi üyesi Fatih Keleş ise aldıkları ihbar üzerine zorlukla bölgeye ulaşarak arızaya müdahale ettiklerini belirterek, "Nehir atlamasının koptuğunu gördük. Enerji arzını en kısa sürede tekrar sağlamak için rafting botu ile karşıya geçtik. İletkenlerimizi onararak tekrar enerjimizi bölgeye verdik. Şu anda enerjisiz bölgemiz yoktur. Çetin arazi şartlarına rağmen hızlı şekilde görevimizi yerini getirdik." dedi.