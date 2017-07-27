Ele geçirdiğimiz yerleri, istenmesi halinde orduya teslim etmeye hazırız

Çatışmaların bitmesinin ardından Lübnan sınırında ele geçirdiğimiz yerleri, istenmesi halinde orduya teslim etmeye hazırız.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan-Suriye sınırında ele geçirdikleri toprakları, istenmesi halinde Lübnan ordusuna teslim etmeye hazır olduklarını belirtti.



Nasrallah, televizyondan yayınlanan konuşmasında, Hizbullah'ın cuma günü Suriye rejiminin hava desteğiyle Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalında bulunan silahlı gruplara yönelik başlattığı operasyonu savundu.



Arsal kırsalındaki operasyonların tehditler sona ermediği müddetçe devam edeceğini vurgulayan Nasrallah, "Çatışmaların bitmesinin ardından Lübnan sınırında ele geçirdiğimiz yerleri, istenmesi halinde orduya teslim etmeye hazırız." ifadesini kullandı.



Nasrallah, Arsal kırsalındaki operasyonun 2016 kışından bu yana planlandıklarını, operasyon kararını Suriye ya da İran'ın vermediğini vurgulayarak, Lübnan sınırındaki Filita bölgesi için Suriye yönetimiyle iletişime geçerek yardım istediklerini kaydetti.



Nasrallah, "Filita kırsalındaki savaş, Suriye ordusuyla omuz omuza verilen ortak bir savaştı." ifadesini kullandı.



ARSAL OPERASYONU



Hizbullah, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalı ile Suriye içinde yer alan Kalamun ve Filita hattında Suriye rejiminin hava desteğiyle bölgedeki silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam'a karşı cuma günü operasyon başlatmıştı.



Lübnan Ordusu'nun katılmadığı çatışmalar devam ederken, Hizbullah, Arsal'ın yüzde 80'ini ele geçirdiğini ve zafer kazandığını iddia ediyor.



Öte yandan dün Hizbullah'ın, Arsal kırsalına düzenlediği havan saldırısında bir mülteci kampına isabet eden top atışları sonucunda 3 Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetmişti.



ARSAL'DAKİ SURİYELİLER ENDİŞELİ



Suriye rejimi ile koordineli hareket eden Hizbullah ve silahlı gruplar arasındaki çatışmalar, bölgedeki Suriyeli sığınmacıların güvenliğini tehdit ediyor.



Suriye rejimi uçakları ve Hizbullah'ın topçu birimlerinin düzenlediği saldırılar kamplardan rahatlıkla görülüyor. Arsal kasabasının yerleşim alanları yakınlarına düşen bombalar, bölgede yaşayan Lübnanlıları ve Suriyeli sığınmacıları endişelendiriyor.



Arsal kırsalında çatışmalardan etkilenerek çadırlarını terk edip Arsal kasabasına sığınan Suriyeli sığınmacı sayısı her geçen gün artıyor.