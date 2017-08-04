Elazığ'da yük treni raydan çıktı

Elazığ'dan Malatya istikametine giden yük treni, henüz bilinmeyen nedenle raydan çıkarak devrildi ve 2 makinist yaşamını yitirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarınca (TCDD), Elazığ'dan Malatya istikametine giden yük treninin, henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildiği ve 2 makinistin hayatını kaybettiği bildirildi.



TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'dan Malatya istikametine giden 53049 sefer sayılı yük treninin, saat 19.40'da Şefkat Baskil istasyonları arasındaki seyri sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildiği kaydedildi.



Trende görevli 2 makinist personelin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, kazayla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığı ifade edildi.