Elazığ'da yangın

Gıda, Tarım ve Ha​yvancılık İl Müdürlüğü hizmet binalarından birinin çatı katında çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Elazığ'da Gıda, Tarım ve Ha​yvancılık İl Müdürlüğü hizmet binalarından birinin çatı katı yandı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ Tarım İl Müdürlüğünün binasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.



İl Gıda Tarım ve Ha​yvancılık Müdürü Turan Karahan, kurumun hizmet binalarından birinin çatı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktığını söyledi.



Yangında can kaybı meydana gelmemesinin sevindirici olduğunu kaydeden Karahan, "Belediyemize ait itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldılar, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının hangi kaynaktan çıktığını henüz bilmiyoruz. İtfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor ile bizler de bunu öğrenmiş olacağız." dedi.