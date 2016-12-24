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24 Aralık 2016 07:58 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2016 08:01

Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

Elazığ'da bir minibüsün güvenlik kulübesine çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kenan Arslan (39) idaresindeki 62 AC 129 plakalı minibüs, Karakoçan ilçesi çıkışında buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak askeri birimlerin kullandığı beton güvenlik kulübesine çarptı.

Kazada, sürücü Arslan ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA

Etiketler: elazığtrafik kazası


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