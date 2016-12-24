Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

Elazığ'da bir minibüsün güvenlik kulübesine çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kenan Arslan (39) idaresindeki 62 AC 129 plakalı minibüs, Karakoçan ilçesi çıkışında buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak askeri birimlerin kullandığı beton güvenlik kulübesine çarptı.



Kazada, sürücü Arslan ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.



Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA