Elazığ'da trafik kazası: 13 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 60. kilometresindeki Hazar yol ayrımında Alaaddin Tanrıverdi idaresindeki 21 EC 909 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Zülküf Gülsen yönetimindeki 21 HD 345 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada Selma, Gizem, Ozan, Cemre, Ecem, Ezel ve Sena Tanrıverdi, Emre Karadeniz, Zülküf, Medine, Yasemin, Yasin ve Muhammed Ali Gülsen yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.