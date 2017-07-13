Elazığ'da Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı hizmete açıldı

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adının verildiği mesire alanı törenle hizmete açıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan ve İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adının verildiği mesire alanının açılışı için tören düzenlendi.



Zafran Mahallesi'ndeki Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı açılışında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'anı Kerim okundu.



Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, törende yaptığı konuşmada, bir yandan bu güzel hizmete kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, bir yanda da mesire alanına ismi verilen şehit polis Fethi Sekin'in yüreklere dokunan kahramanlığını ve annesine olan sevgisini anlatan sinevizyon gösterisini izlerken hüzünlendiklerini belirtti.



Şehit Sekin'in kahramanlık destanının asla unutulmayacağını ifade eden Kaldırım, şunları söyledi:



"Kıymetli şehidimizin babası Zeki amcanın ellerinden öpüyorum, böyle bir evlat yetiştirdiği için önünde saygıyla eğiliyorum. Geldiğim ilk gün duasını almak için mezarına ziyaret ettim. Annesi Zeynep hanım da yanında meftun, 55 gün önce vefat etmiş. Rabbim rahmet eylesin, kucak kucağa yatıyorlar, çok da yakışmışlar. Duasını almak için gittim. Şehitlerimizin taktiri, taktirler üzerinde. Şehitlerimize en büyük kıymeti zaten yüce Allah vermiş. Onların bizim duamıza ihtiyacı yok, bizim onların duasına, anne ve babalarının, eşlerinin duasına ihtiyacımız var."



"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"



AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da bugün Ortadoğu'da yaşanan kaosu Türkiye'ye de sıçratmaya çalışan akıllar ve üst akıllar olduğunu söyledi.



Bu ülke topraklarında her zaman vatan hainlerinin çıktığını ancak karşılarına nice vatan kahramanlarının çıktığını anlatan Açıkkapı, "Elazığlı olmaktan bir kez daha onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü 5 Ocak tarihinde alçak PKK terör örgütünün İzmir'de gerçekleştirmeye çalıştığı ve onlarca canımızı almaya çalıştığı o gün bir kahraman ortaya çıkıyordu ve kurşunu bitene kadar kahpe teröristlerle mücadele veriyordu. O gün Fethi Sekin'imizi şehadete, Hak'ka uğurladık. Bir kez daha Fethi Sekin ile Elazığlı olduğum için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



"BU ÜLKENİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ YIKAMAYACAKLAR"



Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise milletlerin bağırlarında yetiştirdiği kahramanlar ve onların sahip oldukları ruhu yaşattıkları ölçüde güçlü olduklarına işaret etti.



Millet olarak birlik ve beraberlik içinde şehitlerin mirasını ilelebet yaşatmanın mücadelesini verdiklerini dile getiren Yanılmaz, şunları kaydetti:



"Bugün burada bulunan ve burada bulunamayan tüm şehit ailelerimize ve yakınlarına minnettarlığımı sunuyorum. Elazığ'ın bağrından kopmuş o yiğit kahraman, vefa abidesi, şefkat ve merhamet pınarı 'vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim' dedi ve şehadete yürüdü."



Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin, Allah yolunda, vatan ve bayrak yolunda şehit düşmüş bütün şehitleri saygıyla yad ettiğini belirtti.



Şehit oğlunun adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sekin, "O şehitler ki huzurumuz için, bugünümüz ve yarınımız için sahip oldukları en kıymetli varlıklarından, canlarından vazgeçtiler ve geçmeye devam ediyorlar. Bu güzel mesire yerinde oğlumun sadece adı yaşamayacak. Top oynayan oğullarınıza bakıp oğlu Burak Tolunay'ı, ip atlayan kızlarınıza bakıp kızları Zeynep Dila'yı ve Nisanur'u hatırlayacaksınız. Burada onun hatıraları ve emanetleri de yaşayacak." diye konuştu.



Konuşmaların ardından, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından okunan dua ile açılışı yapılan alanda, Elazığ Belediyesi Mehter Takımı ile Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi.



Açılışa, Şehit Sekin'in eşi Rabia Sekin, AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve çok sayıda kişi katıldı.