Elazığ'da İHA üretildi

Fırat Üniversitesi ile TUSAŞ/TAI işbirliğiyle üretilen İHA'nın ilk uçuşu başarıyla tamamlandı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ/TAI) işbirliğiyle İnsansız Hava Aracı (İHA) üretildiği bildirildi.



Fırat Üniversitesinden yapılan açıklamada, hazırlanan proje kapsamında dikey kalkış ve iniş yapabilme kabiliyetinin yanı sıra havada asılı kalabilme ve yatay uçuş yapabilme yetenekleri sayesinde 15 m/sn hıza ulaşabilen yaklaşık bir saat süreyle gözlem yapıp resim ve video çekebilen farklı amaçlar için özelleştirilebilen otonom ve kontrol merkezinden kumanda edilerek uçabilen insansız hava aracı olan "Vertical Takeoff and Landing (VTOL)" üretildiği belirtildi.



Üretilen prototipin seri üretimi amacıyla Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Taşçı'nın yürütücülüğünde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) sunulan yaklaşık 150 bin lira bütçeli sanayi projesinin kabul edildiği ifade edilen açıklamada, Fırat Üniversitesi İnsansız Hava Aracı adı verilen FİHA'nın seri üretiminin Fırat Teknokent bünyesinde kurulan şirket tarafından yapılacağı aktarıldı.



Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ da öğretim üyelerince yapılan sanayiye yönelik projelerin artmasının sevindirici olduğuna işaret ederek üniversitenin bu konuda istenen seviyeye gelmesi için bu tarz projelerin artması için Rektörlükçe verdikleri desteklerin artacağını kaydetti.