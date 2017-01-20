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Elazığ'da hayvan hastanesi hizmete başladı

Elazığ'da hayvan hastanesi hizmete başladı

Elazığ'da inşası tamamlanan Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi hizmete başladı. Merkeze bağlı Selli köyü sınırlarında 30 dönüm arazide kurulan hayvan hastanesi ve geçici bakımevi, 300'ü kapalı ve 300'ü açık alanda olmak üzere 600 hayvan barınma kapasitesine sahip olacak.
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Gündem 20 Ocak 2017 - 10:23

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