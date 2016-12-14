Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu

Elazığ merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ ve Erzurum'da belirlenen adreslere 9 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.



Elazığ'daki lise, üniversite, Kredi ve Yurtlar Kurumu, dershane, özel yurtlar ve ev yapılanmasında "mütevelli, ser rehber, büyük bölge talebe mesulü, il ablası, il imamı ve belletmen" olarak faaliyet gösterdikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA