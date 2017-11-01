Elazığ'da 48 yabancı uyruklu yakalandı

Elazığ'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 48 yabancı uyruklu yakalandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 48 yabancı uyruklu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ilçe girişinde bir petrol istasyonu yakınlarında, 48 Afganistan, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve Burma uyruklunun bulunduğunu belirledi.



İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 48 yabancı uyruklunun ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.



Çocukların bez ve mama, diğerlerinin de konaklama ve gıda ihtiyaçları, Valilik, Kaymakamlık ve Belediye tarafından karşılandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.



