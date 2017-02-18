"Elazığ-Ağın arası 44 kilometre kısaldı"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ağın Köprüsü'nün tamamlanmasıyla birlikte Elazığ'dan Ağın ilçesine ulaşımın 44 kilometre kısaldığını bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, Elazığ'dan Ağın ilçesine ulaşımın Keban Baraj Gölü üzerinden feribotla 83 kilometre, Malatya'nın Arapgir ilçesi üzerinden ise 127 kilometrelik bir mesafe kat edilerek sağlandığını belirtti.



Ağın Köprüsü'nün tamamlanması ile mevcut yolun 44 kilometre daha kısalarak, kesintisiz ulaşımın sağlandığına dikkati çeken Bakan Arslan, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle açılan köprü, toplam 520 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindedir. Köprü ile 18,5 kilometrelik bağlantı yolu da tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ağın Köprüsü için 70,6 milyon lira ve 18,5 kilometrelik bağlantı yolları için 23,6 milyon lira olmak üzere toplamda 94,2 milyon lira harcama yapıldı. Elazığ'da 6 projemiz devam ediyor, 8 projemizin ise çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olsaydı, yaptıklarımızı 4-5 misline çıkarmayı bırakın, en az 10 misline çıkarırdık. İnşallah halkımız bu konuda yolumuzu açacak, biz de sizin emirlerinizi yerine getireceğiz."