El bombalarıyla sınırda yakalandı

Güvenlik güçlerince, Suriye sınırında yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Çeçen uyruklu kişinin çantasında, patlayıcı düzeneği ve iki el bombası bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kilis'teki İnanlı Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye uyruklu 9 erkek, 4 kadın, 4 çocukla Çeçen uyruklu bir erkek yakalandı.



Çeçen uyruklunun çantasında yaklaşık bir buçuk kilogram ağırlığında patlayıcı düzeneği ve iki savunma tipi el bombası bulundu. Söz konusu kişinin bölgede eylem hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.



Düzenek ve el bombaları, Kilis Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerine teslim edildi.