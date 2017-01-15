El Bab'ta ÖSO alanına bombalı saldırı

El Bab çevresinde ÖSO'nun toplanma alanına düzenlenen saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın Halep'in el Bab ilçesi çevresinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin toplandığı alana bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.



Terör örgütü DEAŞ mensupları Halep'in kuzeydoğusundaki El Bab ilçesinin doğusunda yer alan Cub el-Barazi köyünde ÖSO birliklerinin toplandığı alana bomba yüklü araçla saldırdı.



Bombalı saldırıda ÖSO mensubu 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Durumu ciddi olan bazı yararlılar Türkiye'deki hastanelere sevk edildi.



Bu arada Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait unsurların saldırı bölgesinde bulunmadığı öğrenildi.

YARALILAR KİLİS'E GETİRİLDİ



Suriye'de El Bab çevresinde ÖSO'nun toplanma alanına düzenlenen saldırıda yaralanan 15 Suriyeli, Kilis'e getirildi.



Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin toplandığı alana bomba yüklü araçla düzenlediği saldırının ardından, yaralanan Suriyeliler, yakınları tarafından Çobanbey sınır hattına alındı.



Yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.