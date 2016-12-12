El Bab'ta bitirici operasyonun hazırlıkları yapılıyor

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, İstanbul'daki terör saldırısı sonrası dünyadan gelen destek mesajlarının olumlu olduğunu ancak yeterli olmadığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, El Bab konusunda son noktaya gelindiğini söyledi.

Kurtulmuş, "El Bab konusunda son noktaya doğru gelinmiştir. Bu anlamda şehir çevrelenmiş ve son bitirici operasyonun hazırlıkları yapılmaktadır. Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde El Bab ile ilgili harekatın o kısmı bitirilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

TERÖRE KARŞI DESTEK MESAJLARI OLUMLU AMA YETERLİ DEĞİL

Dünyadan gelen destek mesajlarıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Ortaya konan bu destekleri olumlu bulduğumuzu ifade ediyoruz ancak yeterli bulmadığımızın da altını çiziyoruz. Bundan sonra destek mesajları veren ülkelerdeki dostlarımızın, samimiyetle, teröre karşı mücadelede Türkiye ile açık ortak bir paydaşlığı sürdürmeleri gerekir." dedi.









Kaynak: AA