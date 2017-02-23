El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı

Milli Savunma Bakanı Işık, "El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine de girildi. Arama tarama faaliyetleri bittiğinde El Bab tamamen DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir diyeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "El Bab'a girileli çok oldu biliyorsunuz ama bugün şunu söyleyebiliriz; El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama faaliyetleri bittiğinde El Bab tamamen DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir diyeceğiz. Artık fazla bir zamana ihtiyaç kalmadı. Bugün itibarıyla şehir merkezine de tamamen girildi ve arama tarama faaliyetleri başlamış oldu." dedi.



"İstediğimiz, Rakka operasyonunun PYD/YPG terör unsurlarıyla değil, Özgür Suriye Ordusu ve Rakka'nın kendi meskun insanlarından oluşan güçle yapılması." diyen Işık, "Türkiye olarak böyle bir operasyon durumunda koalisyon güçleriyle birlikte gereken desteği vereceğimizi ifade ediyoruz." diye konuştu.