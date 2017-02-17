'El Bab'ın büyük bir bölümünde kontrol sağlandı'

Genelkurmay Başkanlığından, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın büyük bir bölümünde kontrol sağlandığı ve arama tarama faaliyetlerin sürdüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin haftalık bilgilendirmesinde, BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekatın sürdüğü belirtildi.



TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun, yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 229 meskun mahal ve bin 910 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı belirtilirken, 9 Aralık 2016'da başlayan El Bab harekatında ise şehrin batıdan, doğudan ve kuzeyden kuşatıldığı, güney kesimi kontrol eden Halep-Münbiç arasındaki anayolun ise dost unsurların kontrolüne geçtiği açıklandı.



Bab-Tadif kavşağında da kontrolün sağlandığı bildirilen açıklamada, "Şehrin mahallelerine ulaşılmış olup El Bab'ın büyük bir bölümünde kontrol sağlanmış, arama tarama faaliyetleri kapsamında şehrin tamamen kontrolüne yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmektedir." denildi.



Bu arada 9-15 Şubat 2017 tarihleri arasında 19'u PKK'lı, 166'sı da DEAŞ'lı olmak üzere 185 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 cephanelik, 3'ü patlayıcı yüklü 7 araç, 3 komuta merkezi, 213 bina ve 10 savunma mevzisinin imha edildiği kaydedildi.



"EL BAB HAREKATINDA SONA YAKLAŞILDI"



El Bab bölgesinde kontrolün tamamen ele geçirilmesine yönelik yürütülen harekatta sona yaklaşıldığı vurgulanan açıklamada, DEAŞ terör örgütünün direncinin büyük ölçüde kırıldığı da bildirildi.