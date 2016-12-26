El Bab'dan kaçmaya çalışan 30 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'dan kaçmaya çalışan en az 30 sivil, dün DEAŞ terör örgütünün mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'dan kaçmaya çalışan en az 30 sivil, dün DEAŞ terör örgütünün mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.



DAEŞ'E AİT 113 HEDEF VURULDU



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne ait 113 hedef ateş altına alınarak teröristlerin kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirildi.