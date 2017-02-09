Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede uluslararası terörle mücadele ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

PUTİN'DEN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE



Rusya Devlet Başkanı Putin, El Bab'da kaza neticesinde şehit düşen askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.

ASTANA SÜRECİ KONUŞULDU



Görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Suriye sorununa çözüm amacıyla başlatılan Astana sürecine de değinildi.



İki lider, mart ayında Rusya'da gercekleştirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin hazırlıklarına ve güncel konulara ilişkin görüş teatisinde bulundu.