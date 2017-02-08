El Bab'daki hain saldırıda şehit sayısı 4'e yükseldi

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab kentine ilerlemeye çalışan Türk askerlerine, terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından saldırı düzenlendi.

169'uncu gününe giren Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.



ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ



Dün geceden bu yana terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda öğleden sonra 2 asker daha şehit oldu. Gün içerisinde şehit olan asker sayısı 4'e yükseldi.



Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı.



Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.