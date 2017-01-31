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El Bab'daki askerlere yöresel yiyecek

El Bab'daki askerlere yöresel yiyecek

Yozgatlı kadınlar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da bulunan askerlere gönderilmek üzere börek, yaprak sarması ve pekmez sucuğu yaptı.
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Gündem 31 Ocak 2017 - 10:42

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