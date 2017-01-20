El Bab'da Türk askerine hain saldırı

El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği hain saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 13.40 sıralarında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce bombalı araç saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.



Saldırı sonucu 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.



Açıklamada, yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edilerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.



YARALI ASKERLER TEDAVİ ALTINA ALINDI



DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 9 askerden 2'si askeri helikopterle Gaziantep'e sevk edildi.



Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan askerler, tedavi altına alındı.



Bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 7 asker de Çobanbey sınır hattında bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.