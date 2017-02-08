El Bab'da strateji̇k tepeler ele geçirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, El Bab'ın kontrolü için başlanan operasyonlar sonucu strateji̇k öneme sahip tepelerin TSK'nın desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, El Bab'ın kontrolü için dün gece başlanan operasyonlar sonucu strateji̇k öneme sahip tepelerin TSK'nın desteğindeki Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildiği bildirildi.



254 HEDEF VURULDU, 58 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Harekat kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi.



Koalisyon güçlerince El Bab'a düzenlenen 7 hava harekatında ise 13 hedef imha edildi.