El Bab'da sona yaklaşıldı

Genelkurmay Başkanlığından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın büyük bir bölümünde kontrol sağlandığı ve arama tarama faaliyetlerin sürdüğü, bir haftada 185 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin haftalık bilgilendirmesinde, BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekatın sürdüğü belirtildi.



TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun, yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 229 meskun mahal ve bin 910 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı belirtilirken, 9 Aralık 2016'da başlayan El Bab harekatında ise şehrin batıdan, doğudan ve kuzeyden kuşatıldığı, güney kesimi kontrol eden Halep-Münbiç arasındaki anayolun ise dost unsurların kontrolüne geçtiği açıklandı.



Bab-Tadif kavşağında da kontrolün sağlandığı bildirilen açıklamada, "Şehrin mahallelerine ulaşılmış olup El Bab'ın büyük bir bölümünde kontrol sağlanmış, arama tarama faaliyetleri kapsamında şehrin tamamen kontrolüne yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmektedir." denildi.



Bu arada 9-15 Şubat 2017 tarihleri arasında 19'u PKK'lı, 166'sı da DEAŞ'lı olmak üzere 185 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 cephanelik, 3'ü patlayıcı yüklü 7 araç, 3 komuta merkezi, 213 bina ve 10 savunma mevzisinin imha edildiği kaydedildi.



Sayılarının belirgin ölçüde azaldığı tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edildiği belirtildi.



Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken, PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten de batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin de alındığı açıklandı.



- "DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DİRENCİ KIRILDI”



El Bab bölgesinde kontrolün tamamen ele geçirilmesine yönelik yürütülen harekatta sona yaklaşıldığı vurgulanan açıklamada, DEAŞ terör örgütünün direncinin büyük ölçüde kırıldığı da bildirildi.



Açıklamada, ayrıca TSK'nın Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek, destek faaliyetlerine devam ettiği, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürdüğü kaydedildi.



ÖSO'YA BAĞLI MUHALİFLER, BAB GİRİŞİNDE BEKLİYOR



İnsansız hava araçlarıyla yapılan keşif uçuşlarının ardından belirlenen terör hedefleri, Fırtına obüsleriyle etkisiz hale getiriliyor. ÖSO'ya bağlı muhalifler, Bab girişinde kontrollü bir şekilde bekleyişini sürdürüyor.



ÖSO'nun operasyon başlattığı güneybatı ile kuzey kesimlerinde terör örgütü DEAŞ, keskin nişancılarla, bombalı araç ve patlayıcılarla muhaliflerin kentin kenar mahallelerine girişini engellemeye çalışıyor.



ÖSO saha komutanlarından Halid İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ karşısında, Çobanbey beldesinden başlayarak, Bab ilçesinin kuzey, batı ve güneybatı kesimlerinde ilerlediklerini söyledi.



Bab ilçe merkezinin güneybatı kesiminde Zemzem Camisi'ne kadar ilerlediklerini ifade eden İbrahim, "El Bab ilçesinin doğu kesimlerinde ise Kabbasin beldesine kadar ilerleyip beldeyi dört taraftan kuşattık. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK destekli ÖSO birlikleri, El Bab ilçesinin güneybatısından ilerleyerek eski Baas Partisi binasına kadar ulaştı. Bina çevresi ve yakınlarındaki sokaklarda çatışmalar devam ediyor." dedi.



- "EL BAB'IN ELE GEÇİRİLMESİYLE İLGİLİ BİR PLANIMIZ VAR"



Bab'ın ele geçirilmesiyle ilgili planları olduğunu söyleyen ancak detay vermeyen İbrahim, "El Bab'ın ele geçirilmesiyle ilgili bir planımız var. İnşallah bu plan işlerse birkaç gün içerisinde El Bab ilçesi özgürlüğüne kavuşmuş ve terör örgütünden arındırılmış olur. El Bab ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan şimdiye kadar alınmamış olmasının en büyük sebebi: Örgütün ev, sokak, caddelere mayın ve patlayıcıları yerleştirmiş olması. İlçede ÖSO'ya bağlı birliklerin olduğu yerlere yoğun bir şekilde bombalı araçlarla saldırması ve keskin nişancılarla hedef alması." ifadelerini kullandı.



ÖSO komutanlarından İbrahim, kendilerini yavaşlatan unsurlardan birinin de terör örgütü DEAŞ'ın "sivilleri canlı kalkan" olarak kullanması olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Örgütün ilçedeki sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonlarımız kontrollü bir şekilde ilerliyor. Sivillerin zarar görmemesi için azami derecede önem gösteriyoruz. Terör örgütü DEAŞ, sivilleri canlı kalkan olarak kullandığından dolayı ilçenin kontrolünün sağlanmasında gecikmeler oluyor. Biz en az sivil kayıpla El Bab ilçesini terör örgütünden kurtarmak istiyoruz. Terör örgütü DEAŞ militanları sivillerin yoğun olduğu yerlerde konuşlanıyor."



Fırat Kalkanı Harekatı unsurlarının, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçtiğini aktaran İbrahim, "Böylelikle sivil kayıpların da önüne geçilmesi amaçlanıyor." diye konuştu.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerleyişi 35,1 kilometre derinliğe ulaşmış bulunuyor. Harekatın başlatıldığı 24 Ağustos 2016'dan bu yana bin 927 kilometrekarelik alan terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan temizlendi.



