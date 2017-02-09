TSK: Rus uçağı kazaen askerlerimizi vurdu

Genelkurmay Başkanlığından, Rus savaş uçağının, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kazaen vurduğu binaya isabet eden bomba ile 3 askerin şehit olduğu, biri ağır 11 askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından, Rus savaş uçağının, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kazaen vurduğu binaya isabet eden bomba ile 3 askerin şehit olduğu, biri ağır 11 askerin yaralandığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır."



Rusya Federasyonu yetkililerinin, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili inceleme ve çalışmaların iki tarafça sürdürüldüğü bildirildi.



ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ



Açıklamada, olayla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunduğu kaydedildi.