El Bab'da 2 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerine yönelik harekatta çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 15 asker hafif yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü belirtildi.



Harekat kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ üyeleri ile çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 15 askerin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.