El Bab'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab bölgesinde bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında en az 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından El Bab bölgesinde bulunan terör örgütü DEAŞ'ın 12 hedefine yönelik hava harekatında 3 barınma yeri, 2 kontrol noktası, bir depo ve 6 silah ve savunma mevzisi imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmeler paylaşıldı.



Buna göre, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi.



Hedef tespit vasıtaları ile terör örgütü DEAŞ'ın tespit edilen 335 hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak örgüt mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altına alındı.



İLK TESPİTLERE GÖRE EN AZ 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan terör örgütü DEAŞ'ın 12 hedefine düzenlenen hava harekatı sonucunda 3 barınma yeri, 2 kontrol noktası, bir depo ve 6 silah ve savunma mevzi imha edildi. İlk tespitlere göre en az 11 terörist etkisiz hale getirildi.



Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından terör örgütünden temizlenen bölgelerde 21 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 842 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.