El Bab şehidimize son görev

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ın güneyinde şehit düşen uzman çavuş Çelik'in cenazesi, memleketi Kütahya'da defnedildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Bab'ın güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının keşif yaptığı sırada terör örgütü DEAŞ tarafından önceden yola döşenmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen uzman çavuş Selman Çelik'in cenazesi, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.



Şehidin cenazesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreni için Ulu Cami'ye getirildi.



Törene, şehidin babası Süleyman, annesi Halime ve kardeşleri Harun ve Talha Çelik ile yakınları, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Sait Yalınbaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Çelik'in tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu.



Uzman çavuş Selman Çelik'in cenazesi, daha sonra merkeze bağlı Kaynarca köyü mezarlığında defnedildi.