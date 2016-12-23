El-Bab hallolmak üzere

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi El-Bab neredeyse hallolmak üzere ve silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusuyla beraber orayı da hallediyor." dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Etki Liman İşletmelerine ait yüzer terminal iskele sahasında, Türkiye'nin ilk yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) depolama ve yeniden gazlaştırma tesisi (FSRU) ve Egegaz'ın depolama kapasite artış yatırımları, düzenlenen törenle hizmete girdi.



Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (EPDK) Mustafa Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, şirket yetkilileriyle enerji sektörü temsilcileri ile İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve diğer davetliler katıldı.



Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikkat ederseniz son yıllarda artan saldırılar hep istikrar ve güven iklimini zedelemeye yöneliktir. Türkiye'nin enerjisini ve dikkatini kalkınmadan, gelişmeden, yatırımdan uzaklaştırıp kısır gündemlere, güvenlik kaygılarına, belirsizliğe mahkum etmek isteyenlerin oyunlarına hiçbir zaman gelmedik, gelmeyeceğiz ve bu oyunları da deşifre ettik." dedi.



'EL-BAB NEREDEYSE HALLOLMAK ÜZERE'



Erdoğan, "Emin olun, 15 Temmuz'da bu ülkenin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan Türk milleti, yine istikbalinin inşası için gayret gösteren, risk alan herkese de aynı şekilde sahip çıkacaktır." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Kilis'e bomba düştüğü zaman 'Neredesin hükümet, neredesin ey devlet' diyorsun. Kilis'e bomba atanların üzerine gittiğin zaman da bu sefer de 'Dünyayı biz mi kurtaracağız'. Bunlar ne saf insanlar. Tabii gideceğiz. Boşuna mı biz 'terörden arındırılmış güvenli bölge' diye bir açıklamayı başından beri yaptık. Ama sabır sabır sabır, anlamadılar, o zaman 'Biz terörün üzerine sadece ülkemizde değil, orada da gideceğiz' dedik. İşte şimdi El-Bab neredeyse hallolmak üzere ve silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusuyla beraber orayı da hallediyor."